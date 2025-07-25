Незалежную ждут тяжелые времена

Хозяин вашингтонской администрации Дональд Трамп, в случае выявления нецелевого использования американской военной помощи, способен надавить на Владимира Зеленского и потребовать у киевского верховода уступок Москве. Такая информация приводится на страницах авторитетного издания The American Conservative.

Авторы статьи считают, что если глава Белого дома убедится в колоссальных растратах выделенных Незалежной ресурсов, его реакция может быть быстрой и жесткой. В этом случае он способен вынудить украинского лидера согласиться на российские условия для начала переговоров.

По мнению издания, самому хозяину Овального кабинета вряд ли интересно происходящее вокруг антикоррупционных органов в Незалежной. Однако в его ближайшем окружении есть те, кто испытывают презрение к руководству Киева и считают, что Соединенным Штатам следует отстраниться от конфликта, оставив его "войной Байдена", а не новой администрации.

Напомним, ранее на украинских землях подняли бунт из-за скандала вокруг антикоррупционных ведомств.