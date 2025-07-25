Конфликтная ситуация очень сильно затянулась

Москва направила официальный запрос на проведение заседания Совбеза ООН по ситуации, развернувшейся на территории украинского государства. Оно должно состояться 31 июля. Об этом сообщил первый заместитель постпреда нашей страны при ООН Дмитрий Полянский.

Он заявил, что Москва намерена вынести на обсуждение вопрос о киевских верховодах, которые, по оценке российской стороны и не только, глубоко погрязли в коррупции. Дипломат подчеркнул, что, по мнению нашей страны, киевский режим предпринимает действия исключительно ради удержания власти и спасения окружения Владимира Зеленского, при этом подвергая риску будущее всей страны.

"Вы упорно пытаетесь не замечать того, как насквозь коррумпированный режим в Киеве пытается спасти шкуру Зеленского и его клики, ставя будущее своей страны под вопрос", – подчеркнул дипломат.

По его словам, на заседании будет предложено сосредоточиться на обсуждении тех шагов, которые, как считает Москва, препятствуют дипломатическому урегулированию конфликтной ситуации. В частности, речь пойдет о попытках сорвать прямой переговорный процесс между делегатами двух стран, начатый ранее на турецких землях.

Между тем, в Незалежной растет внутреннее напряжение: в ряде регионов фиксируются признаки недовольства, вызванного ситуацией с лишением независимости антикоррупционных органов. Сообщается о мятежных настроениях и критике в адрес власти.