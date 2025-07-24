RT: делегация Украины возмутилась рассадкой на переговорах с Россией

Украинская делегация закатила скандал на переговорах с Россией
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Дипломаты фыркали и намеренно говорили на мове

Прибывшие в Стамбул на переговоры украинские делегаты остались недовольны встречей с российскими представителями. Помимо политических аспектов, у них были вопросы к организаторам мероприятия. Об этом рассказал журналист RT Константин Придыбайло. 

По словам корреспондента, во время беседы делегаций в какой-то момент солнце развернулось в сторону переговорного зала, и там стало жарко. Поэтому пришлось переместить столы ближе друг к другу – в итоге между ними остался метр расстояния. Представителей России это особо не заботило, в отличие от украинцев, которые устроили из этого скандал.

"По украинским лицам видно, что им не очень приятно. Что-то они там фыркают, сидят недовольные и пытаются только на украинской мове разговаривать", – рассказал журналист.

Он также сообщил, что представители СМИ получали особые карточки для допуска на пресс-конференцию по итогам третьего раунда переговоров. Российским выдавали синие, а украинским – желтые. 

Ранее турецкий МИД назвал целью переговоров Москвы и Киева выход на прекращение огня.

Источник: RT
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