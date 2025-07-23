Трамп усомнился, что Киев потратил по назначению деньги США

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Американский президент Дональд Трамп полагает, что украинские власти использовали американские деньги не по назначению. Такое заявление он сделал во время встречи с законодателями-республиканцами.
Лидер напомнил, что во время президентства Джо Байдена США передали Украине помощи на 350 млрд долларов, которая включала в себя не только вооружение, военную технику, но и наличные. И у него сложилось впечатление, что не все в тратах Киева было прозрачным.
"Надеюсь, однажды мы все-таки узнаем подробности. Ведь по идее они должны были сами закупать себе снаряжение, но у меня есть ощущение, что не каждый доллар пошел по назначению", – сказал Трамп.
Вместе с этим он напомнил, что в ближайшем будущем закупки вооружения для Украины будут происходить по другой схеме: европейские страны будут приобретать все необходимое и после отправлять ВСУ, либо куда-то еще. В итоге бюджет США не будет нести огромные потери, а Киев сможет поддерживать свою оборону.
Известно, что дальнейшие закупки оружия для Украины будут осуществляться с помощью НАТО. Вместе с этим Вашингтон требует завершить украинский конфликт до конца лета, угрожая ввести 100% пошлины в отношении покупателей российской нефти. Тем не менее, в России, как отмечают западные обозреватели, резкие заявления Трампа не вызывают никакой реакции.
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