Лидер намерен лишить украинцев возможности воровать средства из военной помощи

Американский президент Дональд Трамп полагает, что украинские власти использовали американские деньги не по назначению. Такое заявление он сделал во время встречи с законодателями-республиканцами.

Лидер напомнил, что во время президентства Джо Байдена США передали Украине помощи на 350 млрд долларов, которая включала в себя не только вооружение, военную технику, но и наличные. И у него сложилось впечатление, что не все в тратах Киева было прозрачным.

"Надеюсь, однажды мы все-таки узнаем подробности. Ведь по идее они должны были сами закупать себе снаряжение, но у меня есть ощущение, что не каждый доллар пошел по назначению", – сказал Трамп.

Вместе с этим он напомнил, что в ближайшем будущем закупки вооружения для Украины будут происходить по другой схеме: европейские страны будут приобретать все необходимое и после отправлять ВСУ, либо куда-то еще. В итоге бюджет США не будет нести огромные потери, а Киев сможет поддерживать свою оборону.

Известно, что дальнейшие закупки оружия для Украины будут осуществляться с помощью НАТО. Вместе с этим Вашингтон требует завершить украинский конфликт до конца лета, угрожая ввести 100% пошлины в отношении покупателей российской нефти. Тем не менее, в России, как отмечают западные обозреватели, резкие заявления Трампа не вызывают никакой реакции.