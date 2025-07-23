Главком ВСУ Сырский попросил Трампа перенести боевые действия в Россию

Военный хочет добиться разрешения на дальнобойные удары по всей стране

После того, как Дональд Трамп заявил о своем разочаровании Владимиром Путиным и объявил о намерении дальше оказывать поддержку Украине, главком ВСУ Александр Сырский обратился к американскому президенту с радикальной просьбой. Он попытался убедить его в необходимости перенести боевые действия на территорию России.

Как сообщает WP, добиться этого генерал хочет с помощью США, которые научат украинцев собирать дальнобойные ракеты и дадут разрешение на их применение. По его словам, это позволит Киеву замедлить производство российского оружия благодаря нанесению ударов по инфраструктуре.

"Я надеюсь, что благодаря позиции президента Трампа этот процесс будет значительно проще и… у нас не возникнет тех трудностей, которые были раньше", – заявил главком.

При этом Сырский отказался отвечать на вопрос, сколько у Украины осталось американских ATACMS. Как считают эксперты, запасы дальнобойных ракет полностью исчерпаны, поэтому Киев очень надеется на новые поставки – не только систем ПВО, но также и немецких Taurus без каких-либо ограничений на использование.

До этого Трамп объявил о возобновлении поставок оружия Украине. Согласно новому плану, европейские страны будут направлять технику из собственных запасов, а затем закупать новые системы для себя у Вашингтона.