Женщина напомнила о своей незалежности

Украинка-чемпионка по фехтованию Влада Харькова одной фразой объяснила, почему отказалась стоять на наградной платформе с российским фехтовальщиком Кириллом Бородачевым во время мирового первенства, проходившего на грузинских землях.

По словам атлетки, ее поступок связан с категорическим несогласием с участием российских спортсменов в международных соревнованиях.

"Мы все равно продолжаем вести свою борьбу и показывать миру, что мы – несгибаемая нация", – пафосно объявила она.

Инцидент произошел 24 июля во время церемонии награждения. Чемпионка приняла участие в фото с призерами женского турнира, но демонстративно покинула сцену, когда началась совместная съемка с мужчинами, среди которых был представитель России.

Напомним, в марте россиянам-фехтовальщикам позволили выступать в нейтральном статусе, а с мая они также участвуют в командных дисциплинах.

К слову, ранее был раскрыт план переворота на Украине.