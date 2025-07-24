Киев старается получить максимум пользы от сложившейся ситуации

Попытки Киева хитрить и лавировать между военной поддержкой Запада и участием в мирных переговорах с Россией мешают прогрессу в диалоге. Об этом сообщает издание L`Antidiplomatico, комментируя третий раунд переговоров, прошедший в Стамбуле.

По мнению авторов материала, украинское руководство демонстрирует двуличную позицию и пытается вилять в сложившейся ситуации. Так, Киев продолжает добиваться оружия и помощи от западных стран, и при этом намеренно демонстрирует непоследовательность и отсутствие решимости в переговорах с Москвой.

Как напоминает издание, предыдущие встречи делегатов из России и Украины (16 мая и 2 июня) также не привели к реальному продвижению. Третий раунд, прошедший 23 июля во дворце Чираган в Стамбуле с участием турецких представителей, судя по всему, тоже не стал исключением: переговоры длились около часа и завершились без ощутимого результата.

Однако возможность новой встречи остается открытой, хотя путь к политическому урегулированию, как подчеркивают западные аналитики, будет долгим и непростым.

Напомним, стороны, в частности, договорились продолжать санитарные обмены тяжелоранеными и больными. Кроме того, Россия предложила передать Украине еще три тысячи тел погибших военнослужащих и провести обмен пленными – по меньшей мере 1200 человек с каждой стороны.

К слову, ранее была раскрыта пугающая правда об украинской армии.