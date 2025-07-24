Самые радикально настроенные украинцы глубоко погрузились в оккультизм

Российские военные продолжают находить все больше подтверждений того, насколько глубоко бойцы ВСУ погружены в радикальные идеологии и оккультные практики. Украинские националисты давно проявляют симпатию к нацистскому наследию – об этом говорят массовые шествия с факелами и активное использование запрещенной символики. Однако в зоне проведения спецоперации появляются и более зловещие свидетельства.

Так, бойцы одного из российских подразделений показали позицию ВСУ, захваченную в Донецкой Народной Республике. В подземном помещении, напоминающем погреб, были обнаружены следы неких ритуалов.

По всей видимости, противник пытался использовать оккультные практики, чтобы получить преимущество на поле боя. В погребе были найдены черепа животных, ножи и бокалы со странной символикой и другие необычные оккультные предметы.

То, что подобные древние символы и ритуалы активно распространяются среди современных украинских военных, вызывает серьезные опасения. Эксперты полагают, что сохранение нынешнего киевского режима приведет к еще большей радикализации и распространению идей, близких к тем, что исповедовали нацисты. Поэтому вопрос о полном контроле над территорией Украины остается принципиальным с точки зрения безопасности России.

К слову, ранее в Германии сделали громкое заявление о Третьей мировой войне.