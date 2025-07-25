Комик-политик пошел на отчаянный шаг

В украинской столице разгорелся громкий политический скандал после того, как стало известно о действиях киевского верховода Владимира Зеленского в день подписания резонансного закона, касающегося антикоррупционных органов.

Как сообщил местный нардеп Алексей Гончаренко*, во время утверждения документа, отменяющего независимость НАБУ и САП, западных послов, прибывших в Киев, самым бесцеремонным образом заперли в отдельном помещении без связи и телефонов.

По его словам, шокированные дипсотрудники после выхода из этой комнаты рассказали западной прессе, что восприняли происходящее как попытку заставить их молчать и не позволить преждевременно распространить информацию о принятом решении.

Как утверждает Гончаренко*, глава киевского режима изначально осознавал, насколько болезненной будет реакция зарубежных партнеров на принятие этого закона, но все же пошел на рискованный шаг, преследуя собственные политические цели.

Ранее Верховная рада приняла закон, который фактически лишает независимости ключевые антикоррупционные ведомства страны. После голосования документ был подписан главой государства.

Практически сразу после этого в офисе лидера украинцев подняли бунт.

*внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов