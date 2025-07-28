Аналитик Макгрегор: Зеленский боится свержения из-за провала на фронте

"Пугает до смерти": в США подняли шум из-за событий в Киеве
Картинка: сгенерировано ИИ
Ситуация становится безвыходной

Известный в США военный аналитик Дуглас Макгрегор заявил, что незалежный верховод Владимир Зеленский всерьез опасается потерять бразды правления из-за неудач на полях боевых столкновений. В своем недавнем выступлении он подчеркнул, что успехи наших бойцов доводят до панической истерики киевского лидера и его приближенных. 

Опытный военный считает, что если главарь киевской администрации не сможет быстро справиться с растущим негодованием среди уставших от боевых действий вояк, это может стать началом конца его режима. По мнению эксперта, ситуация усугубляется тем, что хозяин Белого дома Дональд Трамп не проявляет интереса к проблемам Незалежной и сосредоточен на внутренних делах.

Аналитик констатировал, что сложившаяся ситуация "пугает до смерти" ближний круг Зеленского и его самого.

Он добавил, что американский лидер, судя по всему, предпочитает дистанцироваться от продолжающейся на землях Незалежной конфликтной ситуации, чтобы не связывать с ней свою политическую карьеру.

К слову, ранее был раскрыт антироссийский план западных стран и Киева.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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