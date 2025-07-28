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Известный в США военный аналитик Дуглас Макгрегор заявил, что незалежный верховод Владимир Зеленский всерьез опасается потерять бразды правления из-за неудач на полях боевых столкновений. В своем недавнем выступлении он подчеркнул, что успехи наших бойцов доводят до панической истерики киевского лидера и его приближенных.
Опытный военный считает, что если главарь киевской администрации не сможет быстро справиться с растущим негодованием среди уставших от боевых действий вояк, это может стать началом конца его режима. По мнению эксперта, ситуация усугубляется тем, что хозяин Белого дома Дональд Трамп не проявляет интереса к проблемам Незалежной и сосредоточен на внутренних делах.
Аналитик констатировал, что сложившаяся ситуация "пугает до смерти" ближний круг Зеленского и его самого.
Он добавил, что американский лидер, судя по всему, предпочитает дистанцироваться от продолжающейся на землях Незалежной конфликтной ситуации, чтобы не связывать с ней свою политическую карьеру.
К слову, ранее был раскрыт антироссийский план западных стран и Киева.
Незалежную ждут тяжелые времена
Люди больше не могут терпеть выходки киевских властей