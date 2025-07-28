Малинен предсказал, что Москва скоро сможет уничтожить Украину неядерным оружием

"Она приближается": в Европе сделали жуткое предсказание об Украине
Фото: соцсети
Государство оказалось в очень сложной ситуации

На Западе прозвучал весьма тревожный для Украины прогноз. Известный в Финляндии аналитик Туомас Малинен заявил, что уже совсем скоро наша страна сможет полностью уничтожить украинское государство, используя исключительно обычное вооружение.

Он отметил, что Российская Федерация все ближе к часу, когда для достижения этой цели ядерные средства уже не понадобятся. При этом, по его мнению, этот факт не вызывает обеспокоенности у тех, кто активно поддерживает эскалацию конфликта.

"Россия приближается к моменту, когда сможет уничтожить всю Украину обычным оружием", – заявил финский профессор.

Ранее официальный представитель администрации главы российского государства Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва готова к быстрому продвижению в вопросе урегулирования конфликтной ситуации. При этом он указывал, что приоритетом для российской стороны остается реализация целей, обозначенных в ходе СВО.

В начале лета наша страна представила меморандум, в котором изложены условия по украинскому вопросу. Среди ключевых пунктов документа – международное признание Крымской республики, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей как субъектов РФ.

Кроме того, в меморандуме зафиксировано требование нейтрального статуса для Незалежной и отказ от вступления в какие-либо военные коалиции.

К слову, ранее в США подняли шум из-за событий в Киеве.

Источник: Соцсеть Х ✓ Надежный источник
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