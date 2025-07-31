Судьба может готовить политику неприятный сюрприз

Известный в Британии эксперт по политическим вопросам Александр Меркурис полагает, что Владимир Зеленский до сих пор сохраняет свой пост только потому, что устраивает практически все влиятельные силы, задействованные в украинском конфликте. Он прокомментировал сложившуюся в Незалежной ситуацию и заявил, что возможная замена киевского верховода сейчас стала бы для страны прямым шагом к хаосу и обрушению всей конструкции власти.

Аналитик объяснил, что на украинских землях пересекаются интересы множества игроков: Лондона, Вашингтона, европейских стран, украинских олигархов и радикальных националистических группировок. Несмотря на внутренние разногласия, все они пока заинтересованы в сохранении Зеленского на посту лидера, считает эксперт. По его словам, хотя режим в Киеве поражен коррупцией и утратил эффективность на всех уровнях, нынешний глава государства остается для этих сил наиболее удобной и предсказуемой фигурой.

Аналитик подчеркнул, что только одна причина – этот временный консенсус между внешними покровителями и внутренними кланами объясняет, почему Зеленский все еще жив и занимает кресло президента. Любая попытка его устранения, по мнению британского аналитика, может нарушить хрупкое равновесие и обрушить политическую конструкцию, построенную за годы конфликта.

Тем временем, на международной арене все активнее обсуждают появление преемника Зеленского.