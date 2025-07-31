Незалежные рассчитывали на другой прием

Украинцы, отправившиеся в Финляндию на заработки, ожидали теплого приема и достойных условий, но реальность оказалась совсем иной. По данным финского издания Yle, многие из них столкнулись с тяжелым, почти непереносимым трудом и унизительным отношением на сельхозпредприятиях, специализирующихся на сборе клубники.

Один из работников признался журналистам, что был потрясен: он не верил, что в европейской стране возможно столкнуться с "ужасными" условиями, напоминающими "рабский труд". Известно, что некоторым работникам приходится проводить в поле до пятнадцати часов в день, при этом проживание часто оставляет желать лучшего: по четыре человека в одной комнате.

Издание отмечает, что трудоустроенные украинцы вынуждены строго подчиняться внутренним правилам ферм, а также предельно вежливо вести себя в общении с работодателями. Несмотря на "рабские" условия, далеко не каждый решается пожаловаться, так как люди боятся потерять работу и остаться без средств к существованию.

Между тем, владелец одной из ферм, где работали украинцы, отверг все обвинения. Он отметил, что работа на полях действительно очень тяжелая и подходит далеко не всем. Также он указал на трудности в коммуникации, которые вызваны языковым барьером и приводят к недопониманию между сторонами.

Как бы там ни было, многие украинские беглецы, надеявшиеся на европейский радушный прием, почувствовали себя не желанными гостями, а бесправными рабочими.

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