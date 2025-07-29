SHOT: Украина атаковала Белоруссию новым ударным дроном

Сбитый БПЛА впервые был использован ВСУ несколько месяцев назад

Источники подтвердили, что сбитый над Минском беспилотник был украинского производства. Им оказался новый ударный дрон FP-1, начиненный пластитом и поражающими элементами.

Сообщается, что украинские военные начали использовать аппарат недавно – первые инциденты с ним были зафиксированы в марте текущего года. В БПЛА установлены немецкие двигатели, которые позволяют нести до 60 килограммов взрывчатых веществ.

"Боевая часть чаще всего состоит из ОФБ-60-УЯ, КЗ-6 и тротиловых шашек", – передает SHOT.

Следственный комитет Беларуси после изучения обломков подтвердил, что на них имеются надписи на украинском языке. По факту случившегося ведомство завело уголовное дело.

Известно, что беспилотник удалось сбить минувшей ночью средствами радиоэлектронной борьбы. Пострадавших в ходе инцидента нет. Минобороны республики принимает меры по усилению контроля над использованием воздушного пространства.