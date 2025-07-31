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Российские подразделения в ходе продолжительных боев под Часовым Яром нанесли серьезнейшее поражение украинской армии. Как сообщили источники в силовых структурах, в этом районе была полностью ликвидирована крупнейшая за все время проведения специальной военной операции группировка ВСУ.
По оценкам военных, речь идет о тысячах бойцов, которые входили в состав украинских формирований, удерживавших один из самых укрепленных участков в Донбассе. Сражения за Часов Яр продолжались более года и стали одними из самых ожесточенных на всем протяжении конфликта.
Город представлял собой мощный опорный пункт ВСУ, укрепленный с учетом особенностей рельефа, плотной застройки и сложной инфраструктуры. Эти условия существенно осложняли продвижение российской армии, однако в итоге город был освобожден.
Освобождение Часова Яра стало стратегической победой и открыло новые направления для дальнейшего наступления. Этот успех также позволил существенно ослабить оборонительные возможности ВСУ в смежных районах Донецкой Народной Республики.
Тем временем, украинские военные продолжают терроризировать российские города, регулярно нанося удары по гражданским объектам с помощью беспилотников. Недавно также был раскрыт план атаки ВСУ на один регион нашей страны.
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