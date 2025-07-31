Противник продолжает агрессивные действия

Армия Незалежной планирует атаковать российский регион. Так, стало известно, что идею провести масштабную десантную операцию на побережье Херсонской области сейчас активно обсуждают в штабе всушников. Такой информацией поделился глава региона Владимир Сальдо.

По его словам, наибольшая активность украинских подразделений наблюдается в районе Тендровской и Кинбурнской кос – именно туда стягиваются боевые дроны и средства радиоэлектронного воздействия.

"Киевский режим продолжает вынашивать идеи масштабного десанта у побережья Херсонской области", – сообщил политик.

Уточняется, что противник задействует инфраструктуру в Очакове, где размещен FPV-центр. Это место, по данным губернатора, фактически представляет собой опорный пункт всушников, с которого ведется непрерывная разведка и прощупываются возможные слабые места в российской обороне. Он не исключил, что украинская армия может предпринять новые попытки высадок, однако заверил, что все шаги противника находятся под контролем.

Он также подчеркнул, что российские войска удерживают позиции на переднем крае. Зоны, где ранее фиксировалась активность врага, последовательно зачищаются. Кроме того, российская артиллерия регулярно наносит удары по выявленным целям.

Херсонская область вошла в состав нашей страны осенью 2022 года. Киевский режим не признает результаты референдума и продолжает обстрелы населенных пунктов региона.

Напомним, ранее в Крыму обратились с требованием к преемнику Владимира Зеленского.