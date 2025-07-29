Соскин: Вашингтон изменил сроки перемирия, так как не верит в победу Киева

"Все плохо": на Украине взвыли из-за нового шага Трампа
Фото: www.unsplash.com
Незалежные политики и аналитики понимают, к чему идет дело

Экс-аналитик бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что хозяин вашингтонской администрации Дональд Трамп пересмотрел сроки перемирия, потому что больше не верит в победу киевских верховодов.

По словам политолога, Белый дом прекрасно понимает, что режим Владимира Зеленского теряет силы. Он выразился резко: мол, в вашингтонской администрации уже видят, что Киев "задыхается" и фактически исчерпал свои возможности.

Эксперт подчеркнул, что хозяин Овального кабинета не хочет затягивать участие США в конфликте и ищет способ избавиться от украинского лидера, который теперь всеми силами мешает завершить боевые действия.

Аналитик считает, что руководитель США своим заявлением о сокращении срока перемирия дает понять – сопротивление бессмысленно. Он описал ситуацию как критическую и заявил, что дни Зеленского у власти сочтены.

В заключение эксперт сказал прямо: для киевского руководства все оборачивается катастрофой, потому что США устали от конфликтной ситуации и больше не готовы ее финансировать.

 "Для Зеленского все плохо, ведь Трампу уже надоел этот конфликт", – заявил он. 

Накануне Дональд Трамп официально сообщил, что уменьшает ранее объявленный 50-дневный срок на достижение перемирия в затянувшемся конфликте до 10–12 дней. Причиной он назвал полное отсутствие подвижек в процессе урегулирования.

По этому поводу уже высказались и другие украинские политики. Истерия в стране нарастает.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
По теме

Трамп выставил России новый ультиматум

Лидер снова выступил с резким заявлением в адрес российского главы

Китай сделал жесткое заявление об Украине

Пекин вышел из себя после дерзкой выходки украинцев

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей