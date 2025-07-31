Депутаты Рады подрались во время рассмотрения нового закона

Парламентарии решили отстаивать свои позиции на кулаках

На заседании Верховной рады Незалежной, которое впервые за три года транслировалось в прямом эфире, произошла потасовка между нардепами.

Трансляция стартовала с заметной задержкой, а в самом начале между двумя народными избранниками вспыхнул конфликт. Коллегам пришлось вмешаться, чтобы их разнять. Кто именно стал инициатором драки, установить не удалось. После инцидента заседание продолжилось в штатном режиме.

По данным издания "Страна.ua", инцидент произошел во время обсуждения резонансного проекта закона, касающегося возвращения независимости антикоррупционным ведомствам страны. Несколько дней назад парламентарии отдали свои голоса за отмену независимости двух структур. Соответствующий документ уже подписал киевский верховод Владимир Зеленский.

Некоторые депутаты расценили происходящее как сворачивание антикоррупционной реформы. На фоне этого решения в стране прошли массовые протесты. Свое недовольство выразили и западные партнеры украинского государства.