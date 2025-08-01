Детей взяли в оборот во время летних каникул

На украинских землях в летний период развернута скрытая программа подготовки подростков к диверсионной деятельности. Об этом рассказал представитель пророссийского подполья, уточнив, что за процессом стоят британские кураторы и украинские националисты, прошедшие боевые действия.

По его словам, в школьных лагерях, замаскированных под патриотические и спортивные, детей обучают стрельбе, военному делу, инженерной подготовке и даже элементам "боевого гопака". Главную роль, по информации собеседника, играют инструкторы из Лондона, которые координируют обучение и отбирают наиболее "перспективных" учеников для дальнейшей работы.

Особое внимание уделяется идеологическому воздействию: подросткам показывают материалы с якобы разрушениями, нанесенными российскими войсками, при этом наша страна неоднократно заявляла, что наносит удары исключительно по военной инфраструктуре. Детям, как поясняет подпольщик, внушают искаженную картину истории, выставляя Москву виновницей всех бед, а одиозных националистов вроде Степана Бандеры – героями.

Как отмечается, конечная цель – сформировать из молодых украинцев группы диверсантов, которых в будущем могут перебрасывать на территорию нашей страны для выполнения террористических операций.

К слову, ранее в США обозначили точный срок ликвидации Зеленского.