Киевский верховод живет в выдуманном мире

Известный в западных странах аналитик Чей Боуз резко отреагировал на заявление Владимира Зеленского, который отказался признавать провал всушников и потерю Часова Яра. На просторах интернет-пространства эксперт назвал выступление политика-комика "очередной тирадой диктатора" и указал на то, что даже проукраинская пресса уже подтвердила факт перехода города под контроль наших войск.

Накануне главное оборонное ведомство нашей страны официально сообщило, что бойцы Южной группировки войск полностью взяли Часов Яр. Этот населенный пункт имеет важное стратегическое значение: он является очень удобной опорной точкой для дальнейшего наступления на Славянск и Краматорск.

Активные бои за Часов Яр начались еще весной прошлого года, и его освобождение стало важным этапом в развитии российской операции. Несмотря на это, Владимир Зеленский продолжает отрицать очевидное, игнорируя реальное положение дел.

Напомним, давно ходят слухи, что киевский верховод злоупотребляет запрещенными веществами и уже утратил связь с реальностью, живя в иллюзорном мире собственных фантазий.

К слову, ранее в США обозначили точный срок ликвидации этого политика.