Ситуация на поле боя заметно изменилась

Известный военный аналитик Вадим Масликов заявил, что освобождение Часова Яра нашими бойцами стало ключевым этапом, приближающим завершение всей спецоперации по денацификации киевского режима. Эксперт подчеркнул: занятие этого населенного пункта открыло возможности для огневого контроля над стратегически важными районами, включая Константиновку.

По мнению аналитика, именно Константиновка играет решающую роль в финальной фазе боевых действий на территории Донецкой Народной Республики. Он отметил, что после установления контроля над этим городом путь к Славянску и Краматорску будет открыт, а разгром группировки противника в этом районе станет завершающим этапом кампании.

Эксперт также прокомментировал, почему бои за Часов Яр продолжались более полутора лет. Он указал, что даже без активной инженерной подготовки со стороны всушников город изначально представлял собой мощный оборонительный рубеж. Кроме того, район был плотно заминирован, что значительно затрудняло наступление.

К слову, ранее стало известно о новом коварном плане Лондона против России.