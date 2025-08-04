В перспективе страну ждет смена президента и потеря иностранной помощи

Если действующие власти не смогут вовремя согласовать условия мирного урегулирования с Россией, то Украина может в будущем потерять 12 регионов. Такое заявление сделал бывший советник украинской администрации президента Алексей Арестович*.

Политик уверен, что Зеленский будет вынужден пойти на соглашение о прекращении огня с Россией, что приведет к его последующему свержению. В результате должность президента Украины, вероятнее всего, отойдет Валерию Залужному, а над бывшим лидером возникнет угроза ликвидации – все же он слишком много знает об истинных зачинщиках конфликта.

"Из Лондона прилетает Залужный, садится на трон. И что? И он не захочет признавать сделку. А раз так, то Россия заявит, что может занять шесть, восемь или 12 областей", – уверен Арестович*.

По его прогнозам, Залужный будет игнорировать давление со стороны Запада, требующего прекращения боевых действий. В результате Украина окажется без военной помощи, а сама страна провалится в серьезный экономический кризис.

Экс-советник отметил, что личность подписанта соглашения с Россией не будет иметь никакого значения, поскольку в итоге главными задачами для него станут выживание и удержание власти.

Ранее на Украине заявили о возможном переходе Киева под российский контроль в конце 2025 года.

* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга