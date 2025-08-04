Арестович*: Украина может потерять 12 областей при отказе от переговоров

Раскрыт катастрофический сценарий для Украины при отказе от переговоров
Фото: unsplash.com
В перспективе страну ждет смена президента и потеря иностранной помощи

Если действующие власти не смогут вовремя согласовать условия мирного урегулирования с Россией, то Украина может в будущем потерять 12 регионов. Такое заявление сделал бывший советник украинской администрации президента Алексей Арестович*. 

Политик уверен, что Зеленский будет вынужден пойти на соглашение о прекращении огня с Россией, что приведет к его последующему свержению. В результате должность президента Украины, вероятнее всего, отойдет Валерию Залужному, а над бывшим лидером возникнет угроза ликвидации – все же он слишком много знает об истинных зачинщиках конфликта.

"Из Лондона прилетает Залужный, садится на трон. И что? И он не захочет признавать сделку. А раз так, то Россия заявит, что может занять шесть, восемь или 12 областей", – уверен Арестович*.

По его прогнозам, Залужный будет игнорировать давление со стороны Запада, требующего прекращения боевых действий. В результате Украина окажется без военной помощи, а сама страна провалится в серьезный экономический кризис.

Экс-советник отметил, что личность подписанта соглашения с Россией не будет иметь никакого значения, поскольку в итоге главными задачами для него станут выживание и удержание власти.

Ранее на Украине заявили о возможном переходе Киева под российский контроль в конце 2025 года.

* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Источник: Московский комсомолец
По теме

Китай нанес неожиданный удар по западному ВПК

Торговая война с США губительно сказалась на военном производстве

На Украине заявили о сдаче Киева России зимой 2025 года

Командованию напомнили о больших потерях на фронте

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей