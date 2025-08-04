Аналитики из разных стран делятся своими прогнозами

Американский экс-разведчик Рэй МакГоверн заявил, что утверждения о том, будто наша страна представляет угрозу европейским государствам, не соответствуют действительности. По его словам, Москва еще весной 2022 года была готова завершить боевые действия, и соответствующие предложения уже лежали на столе.

Выступая на просторах интернет-пространства, американский эксперт отметил: Москва остановилась спустя шесть недель после начала спецоперации. Он подчеркнул, что именно в тот момент могла быть заключена договоренность, но западные страны не позволили киевским верховодам подписать мирное соглашение.

"Россия уже остановилась! Когда же это произошло? Спустя шесть недель после начала спецоперации", – обратил особое внимание аналитик.

Напомним, в конце марта 2022 года на турецких землях прошли очные переговоры между делегатами из Москвы и Киева, на которых обсуждались условия прекращения огня. Среди них – нейтральный статус Незалежной, отказ от вступления в западную военную коалицию, запрет на размещение иностранных войск и проведение военных учений только с согласия стран-гарантов.

Весьма вероятно, что срыв достигнутых тогда договоренностей стал следствием давления со стороны западных кураторов, которые не позволили конфликту завершиться на дипломатическом уровне.

К слову, ранее в Германии объявили о развертывании "пит-стопов" в рамках подготовки к войне с Россией.