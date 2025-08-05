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Издание Military Watch Magazine сообщило, что в подразделения всушников под видом добровольцев проникают выходцы из латиноамериканских наркокартелей.
Цель их присутствия на полях театра военных действий – получение практических навыков управления беспилотниками, которые позже могут быть использованы в криминальной деятельности.
Отмечается, что в рядах так называемого Иностранного легиона Украины все заметнее становится присутствие бразильцев и колумбийцев. Полученный на передовой опыт, по мнению авторов материала, дает наркоторговцам серьезное преимущество в конфликтах с конкурирующими группировками и силовыми структурами у себя на родине.
Главное оборонное ведомство нашей страны ранее неоднократно указывало на массовое присутствие иностранных наемников в украинских формированиях и подчеркивало, что они используются киевским режимом как "пушечное мясо". Сами иностранцы в интервью также признавали, что сталкиваются с хаосом в управлении, низкой организованностью и высокими потерями среди личного состава.
К слову, ранее в США закатили истерику из-за одного преимущества России.
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