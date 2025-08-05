Американские аналитики внимательно следят за положением дел на международной арене

Жесткий курс хозяина Овального кабинета Дональда Трампа на конфронтацию с Москвой может привести к серьезным стратегическим потерям для США в Арктике. Об этом пишет американское издание Foreign Policу, обращая внимание на растущее влияние России в северных широтах и снижение позиций Вашингтона в этом важнейшем регионе.

Как отмечают авторы материала, риторика администрации Трампа и попытки максимально изолировать Россию оборачиваются обратным эффектом.

Риски, которые несет в себе нынешний подход Белого дома, становятся все более очевидными, если смотреть шире и выйти за рамки украинского конфликта, говорится в публикации. По мнению издания, на фоне событий на Украине Москва не только не ослабла, но, наоборот, продолжает активно усиливать свои позиции в Арктике, оставаясь там ведущим игроком.

Кроме того, аналитики указывают, что давление со стороны США лишь стимулирует сближение России и Китая, в том числе и в арктическом направлении. Совместные интересы Москвы и Пекина в этом регионе становятся все более очевидными, а координация между странами усиливается.

По мнению авторов статьи, в сложившейся ситуации Вашингтону следовало бы переосмыслить свою политику в отношении Москвы. Вместо бескомпромиссной конфронтации с Россией США могли бы прибегнуть к более гибкому подходу – например, наладить выборочное взаимодействие с Кремлем в вопросах, связанных с Арктикой.

Ранее, в июне, президент России Владимир Путин заявил, что Арктика является приоритетным направлением для развития страны. Он подчеркнул, что за освоением Севера стоит будущее России.

К слову, ранее на Западе пришли к удивительному выводу по поводу российской спецоперации.