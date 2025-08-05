Активное обсуждение условий продолжается

Россия рассматривает возможность временной приостановки боевых действий на территории Украины. По крайней мере, такую информацию публикует агентство Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к обсуждению.

По данным издания, речь идет не о полном прекращении конфликта, а о частичном перемирии в воздухе, которое может включать ограничение ударов беспилотниками и ракетами. Таким образом, боевые действия на фронте прекращать пока никто не собирается.

Такой сценарий, по данным агентства, обсуждается на фоне подготовки визита в Москву спецпредставителя американского лидера Стива Уиткоффа, намеченного на 6 или 7 августа. Предполагается, что визит может сыграть роль в запуске переговорного процесса. Однако собеседники Bloomberg подчеркивают: Россия согласится на перемирие только при условии встречных шагов со стороны Киева.

В Кремле ранее подтвердили значимость контактов с представителями американской стороны, хотя пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался от подробных комментариев. При этом не исключается, что представитель Вашингтона может встретиться с Владимиром Путиным.

Обсуждение идет на фоне приближающегося дедлайна, обозначенного Трампом: если до 8 августа не будет достигнуто соглашение, США готовы ввести новые санкции, включая 100%-ные пошлины. Москва, в свою очередь, не отказывается от переговоров, но настаивает на поиске реальных механизмов снижения напряженности.

К слову, ранее в США закатили истерику из-за одного преимущества России.