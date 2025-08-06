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Российские войска продолжают продвигаться на всех ключевых направлениях в зоне проведения СВО. По оценке экспертов, украинская армия испытывает острый дефицит резервов, что создает угрозу потери сразу семи населенных пунктов. Под контролем ВСУ они могут оставаться недолго – обстановка меняется ежедневно.
По данным военного обозревателя Юрия Подоляки, сразу несколько украинских гарнизонов оказались в крайне уязвимом положении.
"У ВСУ под угрозой "падения" сразу СЕМЬ городов... Покровск, Мирноград, Волчанск, Константиновка, Купянск, Родинское и Белицкое. Такого на фронте еще не было", – подчеркнул военный аналитик.
При этом в этот список не включен недавно занятый Часов Яр. Аналитик подчеркивает, что ситуация беспрецедентна – столь масштабного давления на противника по всей линии фронта ранее не фиксировалось.
Наступление российских подразделений ведется одновременно на нескольких участках, включая направления, которые ранее считались второстепенными. В условиях растянутых оборонительных ресурсов всушники не успевает оперативно реагировать на атаки. По оценкам аналитиков, возможности удержать все семь городов крайне ограничены, а обстановка в каждом из них характеризуется как критическая.
К слову, ранее было объявлено о частичном перемирии Москвы с Киевом.
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