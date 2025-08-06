В Кремле завершилась встреча Путина и Уиткоффа

Общение продлилось около трех часов

В Кремле завершилась почти трехчасовая встреча российского лидера Владимира Путина и спецпосланника главы вашингтонской администрации Стива Уиткоффа. Вопреки сдержанности официальных комментариев, короткое сообщение и кадры с приема в Кремле, по мнению наблюдателей, сказали больше, чем подробные пресс-релизы.

О том, как проходила беседа, на данный момент известно немного. Однако глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев опубликовал в соцсетях лаконичную фразу: "Диалог восторжествует", что говорит о том, что общение шло в позитивном ключе. Именно она пока является единственным содержательным итогом, прозвучавшим сразу после переговоров.

Видео, опубликованное ранее, также подтверждает, что встреча прошла в теплой атмосфере. Уиткоффа в Кремле принимали с явным вниманием. Глава нашей страны даже перешел на английский, чтобы поприветствовать высокого гостя, и сказал "Welcome!" (Добро пожаловать!)

Этот визит состоялся за два дня до окончания срока ультиматума, выдвинутого ранее хозяином Овального кабинета Дональдом Трампом в контексте украинского урегулирования. По словам самого Трампа, дальнейшие решения будут зависеть от результатов миссии Уиткоффа в Москве.

О содержании беседы рассказал помощник президента России Юрий Ушаков. Он охарактеризовал диалог как конструктивный и полезный. Основными темами стали украинский конфликт и перспективы стратегического взаимодействия между Россией и США. По его словам, обе стороны обменялись сигналами – Москва передала свои предложения по урегулированию, со стороны Вашингтона также поступили определенные сигналы.

К слову, ранее стало известно об уникальной ситуации в зоне боевых действий.