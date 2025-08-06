Власти Незалежной готовы на крайние меры

Украинские власти сознательно не хотят забирать на родину около тысячи пленных бойцов ВСУ. Такой пугающей жестокостью информацией поделился помощник российского лидера Владимир Мединский. По его словам, именно это стало причиной трудностей при втором обмене, а третий до сих пор не состоялся.

Мединский отметил, что киевские власти явно дали понять, что не готовы забирать внушительное число военных. При этом государственный деятель напомнил, что Россия, в свою очередь, никогда не делила своих пленных на "первый" и "второй" сорт.

Он указал, что на сайте, созданном RT, теперь размещены персональные данные всех тех, от кого отказались украинские власти: фамилии, даты рождения, звания и позывные.

Информированный источник РИА Новости уточнил, что Киев действует выборочно, отклоняя большую часть списка пленных, предложенного Москвой. Причины таких отказов не раскрываются, но количество брошенных военных уже превысило тысячу человек.

К слову, ранее стало известно, что под угрозой падения в зоне СВО оказались сразу семь городов.