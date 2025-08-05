HT: Путин поставил мат Украине согласием на встречу с Зеленским

Глава России снова обошел противников, уверены иностранные журналисты

За считанные дни до истечения ультиматума Трампа российский лидер Владимир Путин кардинально меняет правила игры, намекая на возможную встречу с Владимиром Зеленским. Это ставит мат Украине, которая ранее ссылалась на отказ Кремля от встречи на уровне президентов при заключении мирного договора, сообщает Hindustan Times.

Ранее пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что в Москве не исключают возможность встречи с украинским лидером, но для такого мероприятия нужна тщательная подготовка. На данный момент этого сделано не было.

Вместе с этим журналисты напомнили, что в ближайшее время спецпредставитель Дональда Трампа Стив Виткофф приедет в Россию для переговоров из-за отказа Кремля принять предложение о прекращении огня.

"Терпение Трампа истощается после развертывания атомной подводной лодки и ожесточенной перепалки с Медведевым. Теперь все взгляды прикованы к Москве. Поддержит ли Путин ситуацию или проигнорирует угрозу Трампа?" – задаются они вопросом.

Ранее эксперты объяснили, почему Владимир Путин решил ответить на все претензии Трампа именно на Валааме. По их словам, место имеет особое значение для российского лидера.