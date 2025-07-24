Merkur: Путин разочарован провалом в отношениях с Трампом

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Близкие к Кремлю источники утверждают, что Владимир Путин зол и разочарован, что хорошие отношения с Дональдом Трампом не были эффективны в решении геополитических проблем. Тем не менее, это отходит на второй план на фоне желания российского президента достичь своих целей на Украине, передает Merkur.
По словам осведомителей, сейчас в Кремле не переживают по поводу итогов 50-дневного ультиматума Трампа, хотя понимают, что за это время может произойти что угодно. Вместе с этим российские власти не теряют надежды на улучшение отношений с США.
"Путин считает Трампа эмоциональным и впечатлительным. Москва продолжит сближаться с Вашингтоном. Он не считает этот раскол непреодолимым", – заявил источник в российском внешнеполитическом ведомстве.
При этом большинство экспертов сходятся во мнении, что вряд ли ультиматум Трампа окажет какое-либо давление на Россию. Они отмечают, что за последние три с половиной года власти страны ни разу не отказались от своих целей на Украине, а все прошлые попытки воздействия со стороны Запада были безуспешными.
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