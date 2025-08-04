КП: Степашин объяснил, почему Путин выбрал Валаам для ответа Трампу

Не случайно: почему Путин выбрал Валаам для ответа Трампу
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Лидер напомнил главе США, от чего появляется разочарование

Выбор Валаама в качестве места для ответного заявления на все ультиматумы Дональда Трампа было не случайным. В этом уверен бывший премьер-министр России Сергей Степашин.

По его словам, президент считает это место особенным, он приложил немало усилий для его восстановления. В частности – построил храм. Как известно, глава России является верующим человеком, который никогда и ничего не делает просто так.

"Всегда, когда сложно в жизни, в стране, мы обращаемся к Богу. Даже когда наша страна была коммунистической и атеистической, к Богу также обращались. Поэтому для меня это очевидно, почему именно Валаам был выбран президентом на этот раз для публичных высказываний", – сказал Степашин.

Эксперт отметил, что на Валааме иначе дышишь, мыслишь и ощущаешь мир – гораздо лучше, чем в душном кабинете в окружении многих чиновников. Поэтому, уверен он, президент намеренно приехал туда, чтобы хорошо осмыслить текущую повестку и дать взвешенные ответы. 

Степашин отметил, что Путин в первую очередь дал понять – к России всегда нужно обращаться корректно, особенно когда другая сторона хочет выстраивать партнерство.

Напомним, во время своего заявления на Валааме Владимир Путин напомнил, что все условия урегулирования украинского конфликта остаются в силе. А также указал, что все разочарования возникают из-за избыточных ожиданий, намекая на недавние высказывания Трампа.

Источник: Комсомольская правда
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