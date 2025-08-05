Не по имени: как Алиев называет Путина

Не по имени: как Алиев называет Путина
Фото: President.az / wikimedia.org
Лидер обращался к главе России так, как многие называют его в родной стране

Отношения между Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным благодаря тесному сотрудничеству между странами тоже носили довольно близкий характер. Как рассказал режиссер Никита Михалков, к главе России азербайджанский лидер обращался по-особенному. Об этом он рассказал в недавнем выпуске "Бесогона".

Михалков вспомнил, как однажды приехал в Азербайджан по приглашению кинематографистов. Позже его позвали на обед с Алиевым – отказать в такой чести режиссер не мог. Только потом он вспомнил, что просил помощников Путина о телефонном разговоре. В итоге звонок раздался в самый разгар встречи с азербайджанским лидером.

Как только Алиев узнал, что на другом конце телефона Путин, то попросил с ним пообщаться. По словам Михалкова, глава республики не скрывал своей радости и вдохновения от беседы с коллегой, осыпая его "сладким словесным рахат-лукумом".

"Для меня было довольно занятным, что во время встречи Ильхам Гейдарович называл нашего президента "начальник". Как это водится, так сказать, в наших отечественных кругах", – поделился артист.

Теперь, отмечает он, ситуация изменилась. Алиев занял вражескую позицию к России, которая не укладываются в рамках исторических отношений между странами.

Источник: Царьград
По теме

Китай нанес неожиданный удар по западному ВПК

Торговая война с США губительно сказалась на военном производстве

Экологическая катастрофа: раскрыт зловещий план Лондона против России

Британцы придумали новый способ навредить нашей стране

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей