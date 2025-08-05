Не по имени: как Алиев называет Путина

Лидер обращался к главе России так, как многие называют его в родной стране

Отношения между Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным благодаря тесному сотрудничеству между странами тоже носили довольно близкий характер. Как рассказал режиссер Никита Михалков, к главе России азербайджанский лидер обращался по-особенному. Об этом он рассказал в недавнем выпуске "Бесогона".

Михалков вспомнил, как однажды приехал в Азербайджан по приглашению кинематографистов. Позже его позвали на обед с Алиевым – отказать в такой чести режиссер не мог. Только потом он вспомнил, что просил помощников Путина о телефонном разговоре. В итоге звонок раздался в самый разгар встречи с азербайджанским лидером.

Как только Алиев узнал, что на другом конце телефона Путин, то попросил с ним пообщаться. По словам Михалкова, глава республики не скрывал своей радости и вдохновения от беседы с коллегой, осыпая его "сладким словесным рахат-лукумом".

"Для меня было довольно занятным, что во время встречи Ильхам Гейдарович называл нашего президента "начальник". Как это водится, так сказать, в наших отечественных кругах", – поделился артист.

Теперь, отмечает он, ситуация изменилась. Алиев занял вражескую позицию к России, которая не укладываются в рамках исторических отношений между странами.