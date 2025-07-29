Республику обвиняют в тайной поддержке Украины в СВО

Азербайджан приступил к запуску производства 122-мм и 152– мм боеприпасов на базе завода "Авиа‑агрегат", сообщает канал "Рыбарь". Указывается, что снаряды предназначены для нужд ВСУ, однако официального подтверждения этой информации нет.

Источники говорят, что Баку уже приступил к монтажу оборудования для сборки вооружения – для этого используются конструкции турецкой фирмы Makin ve Kimya Endüstrisi. Не исключено, что в ближайшее время завод получит дополнительную линию для изготовления корпусов от болгарской фирмы Rais.

Сообщается, что "Авиа-агрегат" входит в структуру азербайджанского Минобороны, но ранее на предприятии собирали в основном авиационные изделия и кондиционеры. Не исключено, что в ближайшем будущем возможности ВПК республики будут расширены.

Подобные сообщения о возможном предательстве России со стороны Азербайджана появились на фоне обострения отношений между странами. До этого президент Ильхам Алиев открыто поддержал ВСУ, призвав их продолжать сопротивляться российским военным, а недавно Баку договорилось с Киевом о газовых поставках. В Москве подобное решение назвали еще одним выпадом против России.