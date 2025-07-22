Политолог Живов заявил, что Анкара может втянуть Баку в противостояние с РФ

Расстановка сил на международной арене меняется

Эксперт по политическим вопросам Алексей Живов в беседе с журналистами изложил свое мнение о возможной роли турецкого государства в ухудшении отношений между Азербайджаном и нашей страной. По его оценке, Анкара способна втянуть Баку в потенциальное противостояние с Москвой.

Аналитик напомнил, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган успешно проводит многовекторную внешнюю политику, стараясь сохранить хорошие отношения с разными сторонами различных конфликтов. Однако, по мнению Живова, в случае обострения ситуации между Москвой и Баку Анкара может выбрать сторону Азербайджана.

Он подчеркнул, что Турция вряд ли перейдет к открытому военному противостоянию с Россией при Эрдогане. Тем не менее, стратегические приоритеты Анкары постепенно меняются, и это вызывает обеспокоенность.

Политолог добавил, что на главу Турции может оказываться давление со стороны внешних игроков, заинтересованных в ужесточении его позиции. Он не исключил сценарий, при котором турецкое государство может активизироваться в Черноморском регионе на зло России, а Азербайджан окажется втянутым в эту конфигурацию.

К слову, ранее Кремль отреагировал на жесткий антироссийский выпад Азербайджана.