Политолог Живов заявил, что Анкара может втянуть Баку в противостояние с РФ

Конфликт России и Азербайджана: раскрыта роль Турции
Картинка: сгенерировано ИИ
Расстановка сил на международной арене меняется

Эксперт по политическим вопросам Алексей Живов в беседе с журналистами изложил свое мнение о возможной роли турецкого государства в ухудшении отношений между Азербайджаном и нашей страной. По его оценке, Анкара способна втянуть Баку в потенциальное противостояние с Москвой.

Аналитик напомнил, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган успешно проводит многовекторную внешнюю политику, стараясь сохранить хорошие отношения с разными сторонами различных конфликтов. Однако, по мнению Живова, в случае обострения ситуации между Москвой и Баку Анкара может выбрать сторону Азербайджана.

Он подчеркнул, что Турция вряд ли перейдет к открытому военному противостоянию с Россией при Эрдогане. Тем не менее, стратегические приоритеты Анкары постепенно меняются, и это вызывает обеспокоенность.

Политолог добавил, что на главу Турции может оказываться давление со стороны внешних игроков, заинтересованных в ужесточении его позиции. Он не исключил сценарий, при котором турецкое государство может активизироваться в Черноморском регионе на зло России, а Азербайджан окажется втянутым в эту конфигурацию.

К слову, ранее Кремль отреагировал на жесткий антироссийский выпад Азербайджана.

Источник: Царьград ✓ Надежный источник
По теме

Названа истинная причина угроз Трампа в адрес России

Лидер не смог вынести унижения

Зеленский закатил истерику из-за неожиданного шага Европы

Лидер начал требовать от других стран брать кредиты на нужды Киева

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей