В Кремле оценили намерение Баку подать в суд против Москвы

Обстановка между двумя странами накаляется

В Кремле отреагировали на заявление властей Азербайджана о намерении подать судебный иск против нашей страны в связи с крушением самолета авиакомпании AZAL в Казахстане.

Официальный представитель администрации главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что сейчас продолжается следствие, и российская сторона будет ждать результатов официального разбирательства.

Он отметил, что если Баку действительно решит обратиться в суд, это будет правом Азербайджана, и Россия примет к сведению все судебные решения по делу.

Ранее, 19 июля, азербайджанский лидер Ильхам Алиев выступил с жестким антироссийским заявлением. Он сообщил, что республика намерена судиться с Россией по делу крушения самолета. Баку хочет добиться "признания вины", наказания виновных в крушении лайнера, компенсаций для семей погибших и возмещения убытков авиаперевозчику за потерянный самолет.

К слову, ранее в республике сообщили об ударе ВС России.