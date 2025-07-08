Депутат Затулин озвучил сценарии развития конфликта с Азербайджаном

Россиян просят отказаться от поездок в республику на ближайшее время

В текущих условиях обострение отношений между Россией и Азербайджаном может развиться в совершенно разных направлениях – от урегулирования до обострения ситуации. Такое заявление сделал депутат ГД Константин Затулин. По его словам, многое будет зависеть от переговорных успехов дипломатов каждой стороны.

Затулин указал, что по вопросу задержанных более вероятно, что решать все будут в соответствии с намерениями сторон. Чего именно добивается Баку – освобождения своих граждан или оказание давления на Москву – до конца неясно. Однако наверняка можно сделать вывод, что россиянам ездить в республику в ближайшее время не стоит. Это касается трудовых, туристических и иных посещений.

Политик не исключает, что конфликт с Азербайджаном может быть заморожен или, напротив, обостриться. И сейчас все зависит от усилий дипломатических ведомств.

"Нам в любом случае нужно извлечь урок из этой истории. На данный же момент, если Баку не прекратит хватать ни в чем не виновных граждан России, которые непричастны ни к крушению самолета, ни к аресту азербайджанских мафиозных авторитетов, Москве не останется ничего, кроме как рекомендовать воздержаться от поездок в страну", – заключил депутат.

Ранее эксперты раскрыли вероятные сценарии войны между Россией и Азербайджаном.