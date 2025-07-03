В республике военные уже готовятся к возможному противостоянию

Отношения между Москвой и Баку портятся стремительно по инициативе азербайджанской стороны. Сценарий напоминает путь Украины, который в итоге закончился военным конфликтом, сообщает Pravda.ru. Эксперты привели сценарии возможной войны между Азербайджаном и Россией, которые могут реализоваться в случае ухудшения ситуации.

Азербайджанские аналитики полагают, что российская армия не сможет руководить своими войсками на территории страны из-за особенностей местности. Более вероятно, что ВС РФ прибегнут к массированным обстрелам, причем по местам нефтяных месторождений, чтобы нанести серьезный удар по экономике республики.

Российские специалисты допускают, что Баку попытается устроить провокацию на приграничной зоне, обвинив Москву в гибели собственных солдат или мирного населения. Начало боевых действий может побудить Турцию встать на сторону Азербайджана и подключиться к конфликту, при этом страны ОДКБ, вероятно, вмешиваться в происходящее не станут.

Тем не менее, эксперты каждой стороны отмечают, что вероятность вооруженного противостояния между странами крайне низка. Скорее всего, Баку не пойдет на открытый военный конфликт, в том числе, из-за позиции партнеров, которые не захотят получить еще один очаг нестабильности в мире.

Ранее аналитик Озер заявил, что ссору между Баку и Москвой провоцирует Лондон.