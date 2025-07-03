Концерт известного азербайджанского певца отменили в России

У артиста имеются давние связи с Алиевым

Популярный певец Эмин Агаларов не сможет выступить 6 июля в калининградском "Янтарь-холле". Площадка сообщила, что мероприятие было перенесено на год по независящим от нее причинам. Сообщается, что решение принимала команда артиста. Новая дата представления – 5 июля 2026 года.

Подобное решение было принято на фоне обострившихся отношений между Россией и Азербайджаном. Ранее в республике отменили все представления российских артистов. Также с афиши сняли все спектакли российских театров из-за массовых задержаний азербайджанцев на Урале.

Агаларов, как известно, имеет тесные связи с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым – он был женат на его дочери с 2006 по 2015 года. В браке у них родилось двое детей, еще одну девочку они удочерили. Знаменитость имеет звание народного артиста Азербайджана.

При этом предстоящие выступления артиста в республике остаются в силе. Он выступит в конце июля в своем отеле Sea Breeze. Первое представление в России должно состояться только в конце ноября в Набережных Челнах, но площадка для концерта до сих пор не определена.