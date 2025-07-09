Азербайджанский певец Агаларов столкнулся с новыми проблемами в России

Знаменитость оказался должен российской налоговой

Известный азербайджанский певец и бизнесмен Эмин Агаларов оказался фигурантом судебных разбирательств в России из-за внушительного долга в полмиллиона рублей. Новые проблемы появились у него на фоне недавней отмены концерта в Светлогорске, которую связывают с политическими причинами.

По данным открытых баз данных, ресторанный бизнес Агаларова в Красногорске не заплатил страховой компании около 577 тысяч рублей.

"Причина проста: похоже, деньги за страховку улетели куда-то мимо кассы", – пишут журналисты.

Иск был подан еще в конце июня, но известно о нем стало только сейчас.

Помимо прочего, у Агаларова также есть налоговый долг на его фирме ООО "РКВП", которая также специализируется на ресторанном деле, но в Санкт-Петербурге. Артист не заплатил в казну порядка 124 тысяч рублей.

При этом пользователи в Сети шутят, что долговые обязательства на фирмах Агаларова невероятно малы по сравнению с его капиталом – такие суммы он, вероятно, тратит за ужином в ресторане.

Напомним, ранее представители Агаларова сообщили, что его концерт в Светлогорске был отменен из-з проблем с графиком артиста, а согласовать ближайшие даты на площадке не вышло – поэтому представление перенесли на год. Однако в ГД заявили, что мероприятие, скорее всего, отменили из-за напряженности в отношениях между Азербайджаном и Россией.