Депутат Драпеко объяснила проблемы с концертом Агаларова в России

"Ответная мера": названа причина внезапной отмены концерта Агаларова в России
Фото: АГН "Москва"
Ранее в республике отменили все российские представления

Внезапная отмена концерта азербайджанского певца Эмина Агаларова, вероятно, связана с политической обстановкой. Такую точку зрения высказала депутат ГД Елена Драпеко.

Напомним, ранее концертная площадка сообщила, что по независящим от нее причинам концерт певца, назначенный на 6 июля, не состоится. Позже представители артиста пояснили, что им не удалось согласовать новую дату мероприятия на ближайшее время, поэтому все пришлось перенести на год.

"Я считаю, что это ответная мера. С одной стороны, у нас есть заявление МИД, что мы не будем отменять азербайджанскую культуру, но отмена всех российских культурных мероприятий в Азербайджане вызывает раздражение", – указала Драпеко.

Депутат допустила, что власти Калининградской области не захотели испытывать терпение народа из-за политической ситуации и попросту решили отменить представление на упреждение. 

При этом она полагает, что долго проблемы между странами не продержатся – законодатель допускает, что скоро Россия и Азербайджан вернутся к сотрудничеству как в политической, так и культурной сферах.

Источник: НСН

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