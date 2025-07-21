Report.az: ВС РФ нанесли удары рядом с посольством Азербайджана в Киеве

Серьезные разрушения: в Азербайджане сообщили об ударе ВС РФ
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Отношения между Баку и Москвой в последнее время обострились

Азербайджанские СМИ сообщили, что минувшей ночью обстрелу подвергся район Киева, где располагается посольство республики – некоторые здания, расположенные вокруг него, получили серьезные повреждения. Сообщается, что в ходе атаки есть погибшие и пострадавшие. При этом неизвестно, получило ли дипломатическое ведомство какие-либо разрушения.

Обстрел прилегающей территории вокруг азербайджанского посольства в Киеве произошел на фоне обострений отношений между Москвой и Баку. В день атаки азербайджанский президент Ильхам Алиев, выступая на медиафоруме в Шуше, открыто поддержал Украину в конфликте. Подобные заявления резко восприняли в России.

Минувшей ночью несколько украинских городов пережили массированную атаку российскими дронами, крылатыми ракетами и баллистикой. По данным российских СМИ, ВС РФ ударили рекордным количеством беспилотников по Киеву, Ивано-Франковску и Харькову. Также взрывы прогремели в Одесской, Винницкой, Тернопольской, Полтавской, Ровенской и других областях.

В результате атаки в некоторых районах были зафиксированы пожары и серьезные разрушения зданий. Сообщается, что основными целями были военные объекты, аэродромы, объекты энергетики, ПВД, учебные центры ВСУ. 

Источник: Report.az
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