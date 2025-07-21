В России отреагировали на слова Алиева об "оккупации" Украины

Алиев сделал новый выпад в адрес России: президента жестко приструнили
Фото: President.az / wikimedia.org
Политик окончательно занял сторону Киева в конфликте

Азербайджанский президент Ильхам Алиев угодил в новый политический скандал. Лидер принял участие в медиафоруме в Шуше, на котором сделал несколько резких заявлений в адрес России – на его слова резко отреагировали российские военкоры.

На мероприятии политик дал совет Украине "не соглашаться на оккупацию". Присутствующие на мероприятии украинские журналисты вручили ему в качестве подарка шевроны ВСУ, на что Алиев призвал украинцев "продолжать так же". Вместе с этим президент снова потребовал от Москвы компенсации за трагедию декабря 2024 года с самолетом AZAL в Актау, указав, что "любой добрый сосед" выплатил бы положенные деньги.

На слова главы Азербайджана резко отреагировали российские военные блогеры и корреспонденты. Они указали, что выпад на медиафоруме был одним из многих, которое за последнее время позволил себе лидер в отношении России.

"У Алиева очередное обострение... Все эти месяцы Баку максимально наращивает антироссийскую риторику и делает максимум реверансов в сторону Киева. Курс на русофобию – абсолютно принципиальный и вряд ли изменится", – написал военкор Котенок.

Военный блогер Юрий Подоляка, в свою очередь, отметил, что своими заявлениями Алиев не оставил выбора российской элите, которая до этого была готова терпеть выпады со стороны Азербайджана.

Ранее эксперты назвали возможные сценарии войны между Москвой и Баку.

Источник: соцсети
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