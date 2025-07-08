Отношения между странами далеки от идеальных

Азербайджанские обвинения в адрес России вызвали резкую реакцию со стороны высокопоставленных представителей нашей страны. Поводом стало заявление главы азербайджанской Ассоциации производителей и поставщиков фруктов и овощей Башира Гулиева, обвинившего Москву в якобы политически мотивированном запрете на ввоз продукции.

Российский парламентарий Виктор Водолацкий жестко осадил Азербайджан и напомнил, что все решения о приостановке поставок принимаются исключительно на основании санитарных норм. Он подчеркнул, что при проверке импортных товаров применяются установленные СанПиН, и если в продукции выявляются вредные вещества, поставки прекращаются, независимо от политического контекста.

Парламентарий напомнил, что аналогичные меры принимались ранее и в отношении дружественной Белоруссии – после устранения нарушений поставки были возобновлены. В этой связи он призвал Баку не искать политического подтекста там, где речь идет о защите здоровья граждан.

По словам политика, чтобы избежать подобных ситуаций, азербайджанским производителям стоит внимательнее относиться к качеству продукции и использовать меньше химикатов. Он отметил, что надзорные органы работают в рамках закона и не занимаются политикой.

Кстати, недавно громкое политическое заявление о конфликте между двумя странами сделала опальная певица Лайма Вайкуле.