Жители Азербайджана резко раскритиковали фестиваль без русских артистов

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Жители Азербайджана резко отреагировали на то, как прошел масштабный фестиваль Dream Fest 2025, с которого организаторы в последний момент убрали всех российских артистов.
Как пишут в прессе, в соцсетях появилось множество гневных и насмешливых комментариев – публика осталась крайне недовольна решением властей и тем, что из этого вышло.
По указанию Минкульта республики были отменены выступления таких звезд, как "Руки вверх!", Клава Кока, Егор Крид, Ани Лорак, Алсу, Стас Пьеха и других.
Вместо них на сцену вышли малоизвестные местные исполнители. Позже из афиши исчезли даже ведущие – Регина Тодоренко и Милош Бикович. Российская аудитория стала массово сдавать билеты, а азербайджанские зрители признались, что вообще не знают новых артистов.
В комментариях писали: "Кто это вообще такие?", "Зря потратила деньги", "Фестиваль – полный провал". Пользователи сошлись во мнении, что это шоу стало самым неудачным за всю историю и проводить его без российских исполнителей не имело смысла.
На фоне произошедшего стоит отметить, что отношения между Россией и Азербайджаном сейчас остаются крайне напряженными. Недавно была раскрыта роль Турции в раздоре между двумя странами – расстановка сил на международной арене меняется.
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