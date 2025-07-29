Жители Азербайджана резко раскритиковали фестиваль без русских артистов

Азербайджанцы закатили истерику из-за фестиваля без русских артистов
Картинка: сгенерировано ИИ
Люди не стали сдерживать эмоции

Жители Азербайджана резко отреагировали на то, как прошел масштабный фестиваль Dream Fest 2025, с которого организаторы в последний момент убрали всех российских артистов.

Как пишут в прессе, в соцсетях появилось множество гневных и насмешливых комментариев – публика осталась крайне недовольна решением властей и тем, что из этого вышло.

По указанию Минкульта республики были отменены выступления таких звезд, как "Руки вверх!", Клава Кока, Егор Крид, Ани Лорак, Алсу, Стас Пьеха и других.

Вместо них на сцену вышли малоизвестные местные исполнители. Позже из афиши исчезли даже ведущие – Регина Тодоренко и Милош Бикович. Российская аудитория стала массово сдавать билеты, а азербайджанские зрители признались, что вообще не знают новых артистов.

В комментариях писали: "Кто это вообще такие?", "Зря потратила деньги", "Фестиваль – полный провал". Пользователи сошлись во мнении, что это шоу стало самым неудачным за всю историю и проводить его без российских исполнителей не имело смысла.

На фоне произошедшего стоит отметить, что отношения между Россией и Азербайджаном сейчас остаются крайне напряженными. Недавно была раскрыта роль Турции в раздоре между двумя странами – расстановка сил на международной арене меняется.

Источник: Telegram-канал Shot ✓ Надежный источник
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