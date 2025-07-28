В ГД назвали поставки газа из Азербайджана на Украину новым выпадом против РФ

Новая антироссийская выходка Азербайджана: в Москве ответили
Фото: wikimedia.org
Депутат напомнил об еще одной выходке республики

Новое соглашение между Баку и Киевом на поставки газа направленно на поддержку украинского режима. Как утверждает депутат ГД Константин Затулин, Азербайджан давно гнет собственную политическую линию, которая по сути является к России враждебной, но только сейчас на это стали обращать активное внимание.

По его словам, сейчас азербайджанские власти намеренно ищут повод, чтобы продемонстрировать свое отношение к Москве. В Баку, конечно, это могут называть "многовекторной политикой", однако, отметил законодатель, в последнее время вектор встает перпендикулярно к российской позиции.

"Решение о том, чтобы поставлять газ на Украину, явно направлено на то, чтобы поддержать Украину, которая ведет, как мы знаем, войну с Российской Федерацией", – отметил он.

Затулин полагает, что вместе с этим Азербайджан не будет спешить отказываться от различных выгод, которые могут принести отношения с Россией. Но сейчас это занимает второстепенное место по сравнению с демонстрацией резкого подхода к стране-союзнику.

Депутат выразил мнение, что нужно поддержать подход Михаила Мишустина, который ранее уволил Михаила Гусмана с должности первого замглавы ТАСС. Также он указал, что многие видели, как Азербайджан оказал помощь в вывозе российских деятелей культуры из Ирана после начала боевых действий, но отказался пускать сотрудников АЭС в Бушере, и об этом особо не говорят.

Ранее политолог Живов заявил, что Анкара может втянуть Баку в противостояние с Москвой.

Источник: Лента.ру
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