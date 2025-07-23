Periodista Digital: Ереван, Баку и Вашингтон согласовали проект "моста Трампа"

В прессу просочилась любопытная информация

Популярный в Испании ресурс Periodista Digital со ссылкой на собственных осведомителей опубликовал резонансную информацию о том, что азербайджанские и армянские власти договорились между собой для реализации американского проекта.

В статье указано, что эти две республики вместе с США уже утвердили меморандум о взаимопонимании по реализации проекта транспортного маршрута – Зангезурского коридора, который получил неофициальное название "мост Трампа". Речь идет о создании дороги в 42 километра через Сюникскую область на южных землях армянского государства.

Издание утверждает, что получило доступ к этому конфиденциальному документу через представителей армянской диаспоры, проживающих на французской территории, которые, как сообщается, имеют связи с ереванской администрацией. По данным источников, меморандум предполагает сохранение армянского суверенитета над землей, но при этом права на эксплуатацию коридора будут переданы частной американской компании, которой выдана соответствующая лицензия.

Ранее американские дипломаты заявляли, что вашингтонская администрация готова взять на себя управление Зангезурским маршрутом у иранских рубежей в рамках усилий по продвижению переговоров между азербайджанскими и армянскими властями. В то же время представители Еревана подчеркивали, что республика не рассматривает возможность передачи контроля над своей территорией третьей стороне.

К слову, ранее была раскрыта роль Турции в конфликте между Россией и Азербайджаном.