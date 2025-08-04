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Немецкие власти начали разворачивать специальные логистические центры, предназначенные для поддержки боевых колонн западной военной коалиции в случае возможного конфликта с Россией. Об этом рассказал командующий новой дивизией терробороны бундесвера Андреас Хенне.
Вояка утверждает, что после начала российской спецоперации по денацификации киевского режима обстановка в сфере безопасности в Европе кардинально изменилась. По словам Хенне, Североатлантический альянс ответил на эти изменения созданием новой стратегической модели, в рамках которой все страны-члены должны быть готовы оперативно направить войска на северо-восточные рубежи.
Генерал подчеркнул, что способность Европы к быстрому реагированию и эффективному сдерживанию угроз якобы напрямую снижает риск прямого военного столкновения с Россией. Германия в этой системе, по его словам, играет важную роль как логистический центр, через который будет проходить основная часть переброски войск союзников.
Хенне пояснил, что в рамках этих задач создаются пункты, где военнослужащие смогут отдохнуть, поесть и пополнить запасы – своего рода "пит-стопы" для колонн, направляющихся на восток. Эти центры поддержки, по его словам, обеспечат бесперебойную работу всей логистической цепочки в случае кризисной ситуации.
К слову, ранее в России четко обозначили финальную точку всей спецоперации.
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