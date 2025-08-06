Республика уверенно встала на антироссийские рельсы

Военный корреспондент Александр Сладков выразил обеспокоенность действиями Финляндии, подчеркнув, что эта страна, несмотря на свои скромные размеры, представляет реальную угрозу для россиян. Он отметил, что с момента вступления Хельсинки в НАТО ее риторика становится все более агрессивной, а поведение враждебным.

По мнению журналиста, Финляндия стремится использовать любые обстоятельства, чтобы навредить Москве, и делает это не в одиночку, а в рамках военного блока. Сладков указал, что нынешнее поведение финской стороны выглядит как подготовка к удару: агрессия выражается открыто, и стоит ожидать реальных антироссийских шагов. Он также напомнил, что враждебность Финляндии имеет исторические корни, восходящие к последствиям Второй мировой войны.

Журналист подчеркнул, что россияне должны осознавать возможную опасность и учитывать, что Финляндия теперь активно действует как часть НАТО. Он также привел в пример прежние конфликты, где Запад уже применял силовое давление против суверенных государств: в Сирии, Ливии, Ираке, Афганистане. Он добавил, что сегодня такой же подход может быть направлен против России. Однако в отличие от многих других стран, Россия обладает современной армией, технологиями и ядерным потенциалом, а потому не является легкой мишенью.

Ранее финский лидер Александр Стубб провел переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом, в ходе которых обсуждались ситуация вокруг украинского государства и выдвинутый США ультиматум в адрес Москвы.

К слову, ранее из-за России был нанесен серьезный удар по Индии.