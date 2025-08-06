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Военный корреспондент Александр Сладков выразил обеспокоенность действиями Финляндии, подчеркнув, что эта страна, несмотря на свои скромные размеры, представляет реальную угрозу для россиян. Он отметил, что с момента вступления Хельсинки в НАТО ее риторика становится все более агрессивной, а поведение враждебным.
По мнению журналиста, Финляндия стремится использовать любые обстоятельства, чтобы навредить Москве, и делает это не в одиночку, а в рамках военного блока. Сладков указал, что нынешнее поведение финской стороны выглядит как подготовка к удару: агрессия выражается открыто, и стоит ожидать реальных антироссийских шагов. Он также напомнил, что враждебность Финляндии имеет исторические корни, восходящие к последствиям Второй мировой войны.
Журналист подчеркнул, что россияне должны осознавать возможную опасность и учитывать, что Финляндия теперь активно действует как часть НАТО. Он также привел в пример прежние конфликты, где Запад уже применял силовое давление против суверенных государств: в Сирии, Ливии, Ираке, Афганистане. Он добавил, что сегодня такой же подход может быть направлен против России. Однако в отличие от многих других стран, Россия обладает современной армией, технологиями и ядерным потенциалом, а потому не является легкой мишенью.
Ранее финский лидер Александр Стубб провел переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом, в ходе которых обсуждались ситуация вокруг украинского государства и выдвинутый США ультиматум в адрес Москвы.
К слову, ранее из-за России был нанесен серьезный удар по Индии.
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