В Москве предупредили, что бомбоубежища европейцев не спасут

Любые угрозы Калининградской области российские власти воспринимают очень серьезно, и если западные страны все же предпримут попытку вторгнутся в регион, то это приведет к планомерному уничтожению всех столиц Европы российской армией. Об этом заявил депутат ГД Андрей Колесник.

По словам законодателя, НАТО не первый год посылает угрожающие сигналы Калининградской области. Она у Запада – как кость в горле. Но если российская сторона решит ответить, это приведет к сокрушительному результату, уверен он.

"Если что, в европейских столицах ДНК не найдут после того, как Калининградская область огрызнется. Поэтому такие надо оставлять заявления, потому что это может привести к тяжелым последствиям", – заявил Колесник в беседе с "Лентой.ру".

Депутат отметил, что сейчас Россия полностью готова к отражению атаки и защите своего полуэксклава. И как только в НАТО предпримут даже малейшую попытку нападения, ВС РФ прибегнут к моментальному уничтожению всех европейских столиц, и никакие убежища, указал он, противника не спасут.

