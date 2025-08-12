Курс рубля
Любые угрозы Калининградской области российские власти воспринимают очень серьезно, и если западные страны все же предпримут попытку вторгнутся в регион, то это приведет к планомерному уничтожению всех столиц Европы российской армией. Об этом заявил депутат ГД Андрей Колесник.
По словам законодателя, НАТО не первый год посылает угрожающие сигналы Калининградской области. Она у Запада – как кость в горле. Но если российская сторона решит ответить, это приведет к сокрушительному результату, уверен он.
"Если что, в европейских столицах ДНК не найдут после того, как Калининградская область огрызнется. Поэтому такие надо оставлять заявления, потому что это может привести к тяжелым последствиям", – заявил Колесник в беседе с "Лентой.ру".
Депутат отметил, что сейчас Россия полностью готова к отражению атаки и защите своего полуэксклава. И как только в НАТО предпримут даже малейшую попытку нападения, ВС РФ прибегнут к моментальному уничтожению всех европейских столиц, и никакие убежища, указал он, противника не спасут.
